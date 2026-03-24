У экс-вице-губернатора Приморья и его семьи могут изъять имущество

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Суд рассмотрит иск о конфискации в доход государства полученных коррупционным путём земельных участков и зданий, а также денег от их продажи у бывшего вице-губернатора Приморья Эдуарда Портнова и членов его семьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судов региона.