В Воронеже ищут 64-летнего Ивана Сухова, он ушел в лес и не вернулся

Старшая поисковых работ Виктория (позывной «Чуня») организовала штаб на местности. Поскольку не было точной информации, дошел ли мужчина до поселка Рыбачий или свернул раньше, волонтеры оклеили ориентировками все остановки общественного транспорта вдоль предполагаемых маршрутов, составили карту камер видеонаблюдения в микрорайоне Северный и распространили приметы среди местных жителей. В наземном поиске приняли участие 38 добровольцев, включая сына пропавшего, который хорошо знал привычки и возможные тропы отца. Было сформировано 10 пеших групп, а также привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковики тщательно обследовали лесной массив вокруг поселка Рыбачий, но, к сожалению, найти Ивана Алексеевича в тот день не удалось. Поиск продолжается.