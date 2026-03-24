В Воронеже ищут 64-летнего Ивана Сухова, он ушел в лес и не вернулся

23 марта в 16:20 в региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступила заявка о пропаже 72-летнего Ивана Алексеевича Сухова, который накануне ушел в лес в сторону поселка Рыбачий и не вернулся. Его сын забил тревогу не сразу — мужчина часто совершал многокилометровые прогулки, и родные надеялись, что на этот раз он просто задержался в пути. Об этом сообщили волонтеры 24 марта.
Добровольцы уже провели прозвон медицинских учреждений города и района, а также отработали все места, куда Иван Алексеевич предположительно мог зайти по пути следования. Параллельно в работу вступило направление «Лес на связи»: поисковики пытались дозвониться до пропавшего, чтобы сориентировать его по сотовой связи, однако эти попытки не принесли результата. Учитывая возраст мужчины, погодные условия и отсутствие связи, было принято решение о немедленном выезде на место.
Старшая поисковых работ Виктория (позывной «Чуня») организовала штаб на местности. Поскольку не было точной информации, дошел ли мужчина до поселка Рыбачий или свернул раньше, волонтеры оклеили ориентировками все остановки общественного транспорта вдоль предполагаемых маршрутов, составили карту камер видеонаблюдения в микрорайоне Северный и распространили приметы среди местных жителей. В наземном поиске приняли участие 38 добровольцев, включая сына пропавшего, который хорошо знал привычки и возможные тропы отца. Было сформировано 10 пеших групп, а также привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковики тщательно обследовали лесной массив вокруг поселка Рыбачий, но, к сожалению, найти Ивана Алексеевича в тот день не удалось. Поиск продолжается.
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, лысый, глаза карие. Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки, черную кепку. С собой нес темно-серый рюкзак.
— Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112, — подчеркнули волонтеры.