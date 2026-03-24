Два жителя Красноярского края попали под «уголовку» за хранение арсенала оружия

Два жителя Ирбейско-Саянского округа края попали под «уголовку» за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В марте 2026 года в селах Большой Арбай и Малиновка во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские зашли с проверками в дома двух мужчин и обнаружили целый арсенал оружия. В подсобках и укромных углах нашли затворы, более 160 патронов, оружие, охотничий карабин. Главным экспонатом «коллекции» одного из нарушителей стал охотничий карабин «Мосина» — раритет, не выпускавшийся после 1945 года.