Два жителя Красноярского края попали под «уголовку» за хранение арсенала оружия

Оружие и патроны нашли у сельчан дома во время оперативно-разыскных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Два жителя Ирбейско-Саянского округа края попали под «уголовку» за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В марте 2026 года в селах Большой Арбай и Малиновка во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские зашли с проверками в дома двух мужчин и обнаружили целый арсенал оружия. В подсобках и укромных углах нашли затворы, более 160 патронов, оружие, охотничий карабин. Главным экспонатом «коллекции» одного из нарушителей стал охотничий карабин «Мосина» — раритет, не выпускавшийся после 1945 года.

«Мосинка» оказалась пригодна для стрельбы, как и остальное изъятое орудие. На мужчин завели уголовные дела о незаконном хранении оружия.