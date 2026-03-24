На нижегородском заводе «РУМО» слесарь упал со строительных лесов

Сотрудники Гострудинспекции в Нижегородской области приступили к расследованию несчастного случая на производстве, произошедшего на заводе «РУМО». Об этом сообщили в региональной ГИТ. По предварительным данным, 23 марта в 15:00 56-летний слесарь механосборочных работ упал со строительных лесов, получив серьезные травмы.
Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него перелом поясничного позвонка. В настоящее время ведомство ожидает медицинское заключение о степени тяжести вреда, причиненного здоровью работника. Инспекторам предстоит установить причины произошедшего и проверить соблюдение норм охраны труда на предприятии.
Стоит отметить, что завод «РУМО» уже не первый раз попадает в поле зрения надзорных органов: в феврале стало известно, что предприятие задолжало 328 сотрудникам более 17 миллионов рублей за декабрь 2025 года. Несмотря на предписания инспекции, долги перед коллективом до сих пор не погашены, а руководство завода объясняет задержки поиском сторонних средств.
