Суд в Сочи оставил Пака за решеткой на 11 лет за убийство волгоградки в ДТП

Волгоградский областной суд рассматривал дело Александра Пака с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании этого вердикта суд 20 ноября 2025 года приговорил водителя по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.