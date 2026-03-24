Пожар в жилом доме по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде ликвидировали, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Напомним, что пожар произошел в доме № 3 на улице Тимирязева. По словам очевидца, из квартиры на пятом этаже во втором подъезде начал идти дым. Перед этим было слышно несколько хлопков. А после пожар распространился дальше — огонь охватил квартиры на соседних этажах на площади 30 квадратных метров.
Его тушили 35 спасателей МЧС России. Они эвакуировали семь жильцов, еще восемь спасли с помощью масок для спасаемых. Никто не пострадал, но сгорело имущество на балконах 5 и 6 этажей.
Причины возгорания выясняются.
