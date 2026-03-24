В Краснодаре суд перевел в закрытый режим дело экс-замгубернатора Миньковой

Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство о проведении закрытых слушаний по гражданскому делу об обращении в доход государства имущества бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и связанных с ней лиц. Об этом сообщает ТАСС.
Решение о закрытом режиме принято в связи с интересами несовершеннолетних детей ответчицы. Иск подан заместителем Генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации.
Ранее суд дважды откладывал рассмотрение дела из-за болезни судьи. Слушания возобновились 24 марта.