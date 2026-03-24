Около часа Воронежу угрожал непосредственный удар беспилотников ВСУ

В связи с этим в городе звучали тревожные сирены.

Угрозу непосредственного удара БПЛА в Воронеже отменили в 14:33 вторника, 24 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.

Она сохранялась в городе около часа. Информации об уничтоженных за это время беспилотниках пока не поступало.

Режим опасности атаки БПЛА при этом сохраняется на всей территории области.

