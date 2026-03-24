Стала известна личность погибшей при взрыве в Севастополе женщины

«Дорогие о Господе! В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме погибла наша певчая, прихожанка Ольга Родикова», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Родикова была многодетной матерью, у нее шестеро детей. В Следственном комитете (СК) России уточнили, что погибшая была хозяйкой квартиры, в которой произошел хлопок с последующим разрушением здания.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне сообщил о взрыве в жилом многоквартирном доме. Позднее стало известно о двух погибших. Уточнялось, что на месте работают 89 специалистов и 23 единицы техники. Позже следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения многоэтажного дома.
После взрыва в доме 12 человек были госпитализированы. Уточнялось, что специалисты исключили версию взрыва бытового газа. В пресс-службе управления МЧС России по Севастополю сообщили, что в результате взрыва выгорели 10 квартир.