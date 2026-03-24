Стало известно состояние отравившегося угарным газом ребёнка под Воронежем

Как чувствует себя шестилетний ребёнок, отравившийся угарным газом в селе Берёзово Рамонского района, корреспонденту vrn.aif.ru рассказали региональном министерстве здравоохранения во вторник, 24 марта.
Инцидент произошёл на прошлой неделе. Пострадавшего ребёнка госпитализировали в токсикологическое отделение больницы. Там врачи оказали пациенту всю необходимую медицинскую помощь, после чего его выписали.
Напомним, что тогда угарным газом отравились ещё трое членов семьи. Двум взрослым и ещё одному ребёнку госпитализация не понадобилась.