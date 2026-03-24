В Воронеже пенсионер обокрал рыбака, но вернулся на место преступления и попался полиции

В Воронеже на улице Южно-Моравской 63-летний житель Рамонского района похитил из автомобиля «Лада Ларгус» рыболовные снасти стоимостью 20 тысяч рублей. Когда 29-летний владелец авто вместе с матерью попытались задержать вора, тот скрылся. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 24 марта.
По данным ведомства, позже злоумышленник сам приехал на место происшествия, чтобы вернуть похищенное. Там его уже ждали сотрудники ППСП. Мужчина признался, что украл снасти для личных поездок на рыбалку.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.