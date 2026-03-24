Смертельный пожар из-за неосторожного курения произошел в Красном Сулине

В Красном Сулине при пожаре в жилой пятиэтажке погиб 67-летний мужчина. В ходе тушения были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в доме на улице Комарова. Всего огнем было охвачено 20 кв. метров. На месте от МЧС работали 20 человек, задействовали две спецмашины.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Жителям Дона напоминают: нельзя курить лежа и рядом с легковоспламеняющимися жидкостями. Нужно всегда пользоваться пепельницей. При пожаре следует звонить по номерам «101» или «112».
