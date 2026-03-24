15 человек, кошку и собаку спасли из пожара в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ликвидировали серьезный пожар в многоквартирном доме на улице Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Возгорание началось на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, после чего огонь перекинулся выше, а в подъезде жилого здания создалось плотное задымление.
Прибывшие на место специалисты чрезвычайного ведомства эвакуировали из опасной зоны семь человек. Еще восемь жильцов были спасены пожарными с использованием специальных масок для защиты органов дыхания. Благодаря оперативным действиям 25 сотрудников МЧС и применению спецтехники погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Огонь был потушен на площади 30 квадратных метров, в результате инцидента сгорело имущество на балконах пятого и шестого этажей. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину возникновения пожара. Ситуация на контроле ведомства.
