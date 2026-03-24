Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пересечении трёх улиц в центре Перми произошла авария

Автомобили столкнулись прямо посреди перекрёстка.

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Екатерининской, Луначарского и Плеханова в центре Перми вечером 24 марта, следует из сообщения Центра безопасности дорожного движения Пермского края.

Отметка о ДТП в картографическом сервисе «Яндекс. Карты» появилась в 17:46 — пользователь отметил, что авария произошла в среднем ряду. На опубликованном ЦБДД Прикамья кадре с камеры видеонаблюдения видно, что машины столкнулись прямо посреди перекрёстка.

Судя по данным «Яндекс. Карт» ДТП вызвало пробку на улице Екатерининской в направлении улицы Плеханова. При этом дорожная ситуация в городе по данным на 18:20 оценивается в 6 баллов.

В ЦБДД Пермского края просят водителей учитывать дорожное происшествие при планировании маршрута.