На пересечении трёх улиц в центре Перми произошла авария

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Екатерининской, Луначарского и Плеханова в центре Перми вечером 24 марта, следует из сообщения Центра безопасности дорожного движения Пермского края.
Отметка о ДТП в картографическом сервисе «Яндекс. Карты» появилась в 17:46 — пользователь отметил, что авария произошла в среднем ряду. На опубликованном ЦБДД Прикамья кадре с камеры видеонаблюдения видно, что машины столкнулись прямо посреди перекрёстка.
Судя по данным «Яндекс. Карт» ДТП вызвало пробку на улице Екатерининской в направлении улицы Плеханова. При этом дорожная ситуация в городе по данным на 18:20 оценивается в 6 баллов.
В ЦБДД Пермского края просят водителей учитывать дорожное происшествие при планировании маршрута.