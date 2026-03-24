Пожарные спасли кошку при возгорании на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде

В результате возгорания балкона на пятом этаже огонь быстро перекинулся на квартиру этажом выше. Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть ее, чтобы предотвратить еще большое распространение пламени. При осмотре квартиры спасатели обнаружили перепуганную кошку. Ее быстро вынесли на свежий воздух и передали жильцам.