Пожарные спасли кошку при возгорании на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде

В результате происшествия никто не пострадал.

Нижегородские огнеборцы спасли домашнюю кошку при пожаре в многоэтажке на улице Тимирязева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В результате возгорания балкона на пятом этаже огонь быстро перекинулся на квартиру этажом выше. Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть ее, чтобы предотвратить еще большое распространение пламени. При осмотре квартиры спасатели обнаружили перепуганную кошку. Ее быстро вынесли на свежий воздух и передали жильцам.

Ранее сообщалось, что 42 пожара было зарегистрировано на территории Нижегородской области за неделю.