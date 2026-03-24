В Воронеже бывшего инспектора ГИБДД обвиняют в превышении полномочий

По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый внес в федеральную информационную систему ложные сведения о сроке лишения прав водителя, который был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Благодаря этим незаконным действиям нарушитель смог избежать фактического отбытия наказания, досрочно восстановил право управления транспортным средством, сдал экзамены на знание ПДД и получил новое водительское удостоверение.