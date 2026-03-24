В Воронеже бывшего инспектора ГИБДД обвиняют в превышении полномочий

Следственный комитет по Воронежской области предъявил обвинение бывшему сотруднику ГИБДД. Экс-инспектор, занимавший должность старшего инспектора по исполнению административного законодательства в одном из районных отделений, обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом в пресс-службе регионального СУ СК сообщили 24 марта.
По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый внес в федеральную информационную систему ложные сведения о сроке лишения прав водителя, который был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Благодаря этим незаконным действиям нарушитель смог избежать фактического отбытия наказания, досрочно восстановил право управления транспортным средством, сдал экзамены на знание ПДД и получил новое водительское удостоверение.
Нарушение выявили сотрудники регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств и устанавливает все обстоятельства произошедшего.