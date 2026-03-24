В Ростовской области осудили двух сотрудников налоговой инспекции

Двое сотрудников налоговой инспекции получили условные сроки за служебный подлог.

Источник: Комсомольская правда

Двух сотрудников налоговой инспекции в Ростовской области осудили по статье «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс служба СУ СК России по региону.

Приговор вынесли в отношении начальника отдела оперативного контроля одной из межрайонных налоговых инспекций и его подчиненного.

По данным следствия, в октябре 2023 года сообщники внесли в протоколы осмотра офиса компании ложные сведения об участии понятых, а также указали, что организации по необходимому адресу не нашли. На основании этих липовых бумаг налоговая отказала в государственной регистрации изменений, и это нарушило права юридического лица.

Суд назначил начальнику отдела два года лишения свободы условно, его подчиненному — один год условно.

