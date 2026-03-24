В Новосибирске спасатели разобрали завал снега на Татарской в поисках людей

На место выезжал экипаж «Вега-1». К счастью, пострадавших не нашли.

Источник: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели провели экстренные поисковые работы на улице Татарской, 72. Причиной стал сход снежной массы с крыши дома. Как сообщили в МАСС, по предварительной информации, под завалами могли находиться люди.

На место оперативно прибыл экипаж «Вега-1». «Спасатели из экипажа Вега-1 оперативно расчистили снег. Пострадавших не обнаружено», — рассказали в ведомстве. В МАСС напомнили о важности соблюдения мер предосторожности: «не ходите под крышами и будьте предельно внимательны и аккуратны». Угрозы для жизни и здоровья людей нет.