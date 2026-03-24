Арестованные в Волгограде блогеры Ульянов и Серенко останутся в СИЗО до 25 мая

В Волгограде суд продлил меру пересечения блогеру Алексею Ульянову. 24 марта стало известно, что он проведет в СИЗО еще как минимум 2 месяца, до 25 мая 2026 года. Напомним, его обвиняют в вымогательстве денег. Для это, по мнению следствия, он использовал ресурсы своих каналов в соцсетях, где был администратором.