Калининградская область — самая красная на карте пожаров в Европе

В Калининградской области во всех муниципалитетах горят поля — сезон весенних палов в самом разгаре. Увы, такое повторяется ежегодно и ничего не меняется в лучшую сторону.
По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», который публикует карту пожаров, наш регион — едва ли не самое пылающее место в Европе на этой неделе.
«По количеству и плотности природных пожаров в один ряд с нашей областью могут встать лишь Краснодарский край и Донбасс. Сотни очагов пала травы», — говорится в сообщении.
Ежедневно пожарные выезжают тушить траву в полях. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 32 раза привлекались для ликвидации пала на территории области.