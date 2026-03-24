Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область — самая красная на карте пожаров в Европе

Поля в регионе горят в этом году очень активно.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области во всех муниципалитетах горят поля — сезон весенних палов в самом разгаре. Увы, такое повторяется ежегодно и ничего не меняется в лучшую сторону.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», который публикует карту пожаров, наш регион — едва ли не самое пылающее место в Европе на этой неделе.

«По количеству и плотности природных пожаров в один ряд с нашей областью могут встать лишь Краснодарский край и Донбасс. Сотни очагов пала травы», — говорится в сообщении.

Ежедневно пожарные выезжают тушить траву в полях. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 32 раза привлекались для ликвидации пала на территории области.