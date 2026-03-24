36-летний мужчина в Воронеже брал деньги за строительство домов и исчезал

В Воронеже полицейские раскрыли схему местного строителя, который брал у людей деньги на возведение домов, после чего исчезал, не выполнив ни одной работы. С 2020 по 2021 год 36-летний злоумышленник находил клиентов, предлагая свои услуги по строительству. Он заключал с людьми договоры, приезжал на участки, делал замеры и закупался материалами на словах. Об этом в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили 24 марта.
По данным ведомства, как только доверчивые заказчики отдавали ему деньги (часто это был аванс за будущий дом), мужчина переставал выходить на связь и скрывался.
Сотрудники ГСУ ГУ МВД выследили подозреваемого в Липецкой области, где он открыл новую фирму и пытался обманывать людей уже там. Задержанный дал признательные показания. Сейчас сумма доказанного ущерба составляет около 12 миллионов рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.