МЧС сообщило о ЧП в жилом доме под Гродно, где обрушились стены и перекрытия

Под Гродно в жилом доме обрушились стены и перекрытия — на место выехал замглавы МЧС.

Источник: видео МЧС

В МЧС сообщили о чрезвычайном происшествии в жилом доме в Гродненском районе.

Около 16.00 часов вторника, 24 марта, в телеграм-канале ведомства сообщили, что подразделения МЧС работают по сообщению о ЧП в жилом доме под Гродно. По информации пресс-службы, чрезвычайное происшествие произошло в четырехквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Казимировка.

МЧС к 17.00 24 марта ещё не раскрыло детали происшествия, но показало видео. По нему можно понять, что в кирпичном доме в результате инцидента произошло обрушение плит перекрытия, разрушены стены, в окнах выбиты стекла. Спасатели в кадре проливают здание из пожарного рукава, проводят разведку на месте, кое-где видно задымление.

В МЧС подчеркнули, что на место ЧП по поручению министра по чрезвычайным ситуациям прибудет заместитель главы МЧС Анатолий Долголевец.

— Подробности позже, — прокомментировали в пресс-службе.