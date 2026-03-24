Пожарные спасли кошку с горящего балкона на улице Тимирязева

Нижегородские пожарные вытащили из задымленной квартиры испуганную кошку. Историей спасения поделилась пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Возгорание произошло на балконе многоэтажки на улице Тимирязева. Огонь охватил 30 квадратных метров, а для ликвидации пожара потребовалась помощь 25 специалистов МЧС.
Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали 15 человек, для восьми жителей использовали специальные маски. Среди спасенных была еще одна жительница дома — серая кошка. Пушистика обнаружили специалисты МЧС при осмотре квартиры. Хвостатая вся намокла и была очень напугана. Также из задымленного здания вынесли собаку.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара полностью сгорело имущество квартир на 5 и 6 этажах. Никто из людей не пострадал.
