Пожарные спасли кошку с горящего балкона на улице Тимирязева

Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали 15 человек, для восьми жителей использовали специальные маски. Среди спасенных была еще одна жительница дома — серая кошка. Пушистика обнаружили специалисты МЧС при осмотре квартиры. Хвостатая вся намокла и была очень напугана. Также из задымленного здания вынесли собаку.