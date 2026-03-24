Нетрезвого 66-летнего мотоциклиста без прав задержали под Воронежем

Житель села Слобода Бобровского района управлял электромопедом в состоянии алкогольного опьянения.

В селе Слобода Бобровского района инспекторы ДПС заметили 66-летнего мужчину на электромопеде «Kugoo V3 Pro», который ехал как-то неуверенно — его бросало из стороны в сторону. Полицейские остановили нарушителя, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Поговорив с водителем, автоинспекторы сразу почувствовали запах спиртного. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекци 24 марта.

Полицейские предложили пенсионеру пройти тест на алкотестере. Прибор показал 0,466 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха — этот показатель почти в три раза превышает допустимую норму.

Когда начали проверять документы, выяснилось, что местный житель не просто пьян, у него вообще никогда не было водительских прав. За такое нарушение ему грозит либо штраф 45 тысяч рублей, либо арест на 15 суток.