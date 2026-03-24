Нетрезвого 66-летнего мотоциклиста без прав задержали под Воронежем

В селе Слобода Бобровского района инспекторы ДПС заметили 66-летнего мужчину на электромопеде «Kugoo V3 Pro», который ехал как-то неуверенно — его бросало из стороны в сторону. Полицейские остановили нарушителя, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Поговорив с водителем, автоинспекторы сразу почувствовали запах спиртного. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекци 24 марта.