Фигурантам по делу о конфликте у офиса Wildberries вынесли приговор

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от одного года семи месяцев до двух лет четырех месяцев колонии фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе.