Волонтеры помогают разбирать завалы после взрыва в доме в Севастополе

Активисты очищают территории от завалов и мусора.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

Волонтеры Севастополя помогают ликвидировать последствия ночного взрыва в жилом доме на Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Активисты очищают территории от завалов и мусора, а также помогают жителям выносить уцелевшие предметы.

«Такие моменты показывают, какими сильными и сплоченными могут быть севастопольцы. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и протянул руку помощи в трудную минуту», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

В городе также работает многоканальный номер штаба общественной поддержки: +7 (8692) 41−70−51.

Напомним, минувшей ночью в доме № 14 на улице Павла Корчагина прогремел взрыв. Также пострадал соседний дом № 20. Жильцов квартир, признанных непригодными для жизни, временно разместили в общежитиях или пансионатах до завершения ремонта. Муниципальные комиссии приступили к оценке ущерба.