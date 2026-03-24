Волонтеры помогают разбирать завалы после взрыва в доме в Севастополе

Волонтеры Севастополя помогают ликвидировать последствия ночного взрыва в жилом доме на Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Активисты очищают территории от завалов и мусора, а также помогают жителям выносить уцелевшие предметы.
«Такие моменты показывают, какими сильными и сплоченными могут быть севастопольцы. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и протянул руку помощи в трудную минуту», — отметил губернатор Михаил Развожаев.
Напомним, минувшей ночью в доме № 14 на улице Павла Корчагина прогремел взрыв. Также пострадал соседний дом № 20. Жильцов квартир, признанных непригодными для жизни, временно разместили в общежитиях или пансионатах до завершения ремонта. Муниципальные комиссии приступили к оценке ущерба.