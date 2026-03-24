Инспектор ГИБДД под Воронежем фальсифицировал базу данных по пьяному водителю

Сотрудники управления собственной безопасности регионального Главка МВД завершили проверку в отношении инспектора ГИБДД в Таловском районе. Установлено, что старший инспектор по исполнению административного законодательства районного отделения внес в информационную систему ложные сведения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 24 марта.
По данным ведомства, инцидент произошел в феврале 2022 года. Фигурант изменил данные о начале течения срока лишения специального права для 50-летнего водителя. Ранее мужчина был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и не сдал водительское удостоверение в установленном порядке.
Из-за внесенных изменений нарушитель смог незаконно восстановить право управления транспортным средством, не отбыв фактический срок наказания. Впоследствии он был допущен к экзаменам на знание ПДД и получил новое водительское удостоверение.
— Материалы проверки переданы в следственные органы, где принято процессуальное решение. Если вина сотрудника подтвердится, ему грозит увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также наказание по закону. Руководителей инспектора привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — подчеркнули в полиции.