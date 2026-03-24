Пожарные потушили загоревшийся на балкон в доме на Тимирязева

В Нижнем Новгороде ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Тимирязева. Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже.
Огонь быстро распространился на балкон шестого этажа. В подъезде образовалось сильное задымление. Пожарные МЧС России эвакуировали семь человек и собаку, ещё восемь были спасены с использованием масок для спасаемых.
В тушении участвовали 25 специалистов чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пожара сгорело имущество на балконах пятого и шестого этажей. Пострадавших нет.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, пожарным пришлось вскрыть входную дверь квартиры на шестом этаже. При осмотре помещения специалисты обнаружили кошку. Огнеборцы вынесли испуганное животное на свежий воздух и передали жильцам дома.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причину возгорания.