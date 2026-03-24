800 кг сомнительных котлет выявил нижегородский Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило факт производства подозрительной рыбной продукции с нарушением ветеринарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе мониторинга системы «Меркурий» выяснилось, что предприятие ООО «ЭКОПРОДУКТ НН» оформило документы на партии замороженных тресковых и кальмаровых котлет, объем которых значительно превышал массу затраченного сырья.
Инспекторы установили, что для производства 312 кг рыбных котлет производитель указал лишь 125 кг минтая, а для 500 кг кальмаровых котлет — всего 125 кг кальмара. Таким образом, вес готовой продукции оказался в полтора раза больше объема сырья, что является грубым нарушением. Специалисты аннулировали электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на данные партии, фактически исключив их из легального оборота.
По факту выявленных нарушений уполномоченным лицам предприятия выданы официальные предупреждения через систему «ВетИС. Паспорт». Россельхознадзор рекомендует участникам рынка тщательно проверять статус документов при приемке и реализации товаров. В ведомстве подчеркнули, что подобные несоответствия могут свидетельствовать о фальсификации продукции или использовании неучтенных компонентов, что недопустимо в области ветеринарной безопасности.
Ранее сообщалось, что 16,5 тонн фантомной говядины обнаружили в Нижегородской области.