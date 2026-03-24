800 кг сомнительных котлет выявил нижегородский Россельхознадзор

Инспекторы установили, что для производства 312 кг рыбных котлет производитель указал лишь 125 кг минтая, а для 500 кг кальмаровых котлет — всего 125 кг кальмара. Таким образом, вес готовой продукции оказался в полтора раза больше объема сырья, что является грубым нарушением. Специалисты аннулировали электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на данные партии, фактически исключив их из легального оборота.