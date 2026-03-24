«Сердце замерло». Упавшего с 4 этажа ребёнка спас ветеран СВО

Четырёхлетний мальчик почти сутки провёл в запертой квартире с пятимесячной сестрой. Мать оставила их одних, чтобы уйти в гости. От голода и страха ребёнок решился выбраться через окно и упал на козырёк. Случайный прохожий успел поймать малыша. Корреспондент perm.aif.ru нашел спасителя мальчика и поговорил с ним.
«Смотрю наверх — ножка торчит».
33-летний Анатолий гулял с собакой у своего общежития. Он уже стоял у входа в подъезд, когда услышал громкий звук — что-то тяжёлое упало на козырёк между первым и вторым этажом.
«Я подумал, что кто-то выкинул что-то из окна. Посмотрел наверх — а там ножка торчит! Сразу в голове мелькнуло — ребёнок упал. Сердце замерло: а жив ли он? Я ему кричу: “Падай, я поймаю тебя!” Хорошо, что он послушно начал сползать с козырька, — рассказывает Анатолий perm.aif.ru.
Несмотря на больную руку — последствие ранения, полученного на СВО, — Анатолий поймал ребёнка. Говорит, что в тот момент, ловя малыша, он и про руку забыл и боли не чувствовал. Главное для него было — спасти мальчика.
Вместе с соседкой они занесли ребенка в дом и вызвали скорую.
«Мы спросили его, не голоден ли он. Он ответил, что не ел со вчерашнего вечера. Я его спросил: “А зачем ты из окна вышел?”, он ответил: “Пошёл за мамой”», — говорит Анатолий.
Вместе со скорой приехала полиция. Все поднялись в квартиру, откуда выпал мальчик. Дверь оказалась заперта. Когда её взломали, на диване обнаружили ещё одного ребёнка — пятимесячную девочку.
«Не понимаю, как можно было оставить малышей одних», — недоумевает Анатолий.
Как выяснилось позже, мать закрыла детей в квартире и ушла к знакомому. Малыши провели взаперти почти сутки!
Четырёхлетнего мальчика с травмами увезли в больницу. Слава богу, все обошлось. Как сообщили сайту perm.aif.ru, через несколько дней его вместе с мамой (правоохранительные органы не стали её задерживать) выписали.
Пятимесячную девочку отправили в дом ребёнка — пока органы опеки решают, смогут ли дети остаться в семье.
А на мать завели уголовное дело — за оставление несовершеннолетних в опасности.
Анатолий, конечно, рад, что дети спасены.
«Несчастье помогло».
Как это — расти без родительской любви и опеки, Анатолий знает не понаслышке. Он вырос в Краснокамском детском доме (в 40 километрах от Перми). Как туда попал и что стало с его родителями, мужчина не в курсе.
После выпуска из детдома он отслужил в армии, вернулся в Краснокамск и женился. Дорога детдомовца была негладкой: ошибался, оступался, несколько раз нарушал закон. Когда возник риск получить реальный срок, принял решение уйти на СВО.
«У меня еще в детстве была мечта — стать военнослужащим. Вот она и сбылась. Как говорится: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”», — констатирует Анатолий.
Сначала он попал в зону спецоперации в Луганске. Отслужил по контракту, подписал второй. А потом — госпиталь.
«Пулевое ранение в руку. С коптера сбросили взрывное устройство. Правое плечо почти не работает», — говорит мужчина.
Анатолий вернулся в Пермь, купил жильё в микрорайоне Гайва. С женой он расстался, сейчас у него новая подруга.
«У неё трое детей, они уже стали мне как родные. Конечно, планирую и своих завести», — делится пермяк.
По его словам, живут скромно, но не сказать, что плохо.
«Какой из меня герой? Звучит банально, но любой на моем месте сделал бы то же самое. Я ж теперь сам практически многодетный отец. А тогда вообще не думал — надо было просто спасать. Я просто после всех своих ошибок стараюсь жить правильно», — говорит Анатолий.