В Новошахтинске главу бюджетной организации обвинили в хищении 18 млн рублей

В Ростовской области директора муниципального учреждения заподозрили в превышении полномочий с крупным ущербом, возбуждено дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
Под следствие попал руководитель одной из бюджетных организаций Новошахтинска (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии СК, в 2023—2024 годах подозреваемый организовал хищение бюджетных средств при исполнении пяти муниципальных контрактов на инженерно техническое проектирование. Следователи считают, что глава организации незаконно изменил проектно сметную документацию, указав завышенные коэффициенты оплаты работ.
Ущерб бюджетам Ростовской области и Новошахтинска превысил 18 млн рублей.
После задержания подозреваемого взяли под стражу. Также прошли обыски, была изъята финансово хозяйственная документация. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
