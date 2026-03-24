15 человек получили травмы на ГЖД за два месяца 2026 года

В прошлом году было 11 пострадавших за аналогичный период.

Источник: Время

В январе-феврале 2026 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали по собственной неосторожности получили травмы 15 человек (за два месяца прошлого года — 11 человек). Об этом сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Основными причинами стали: переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и удар электрическим током.

Горьковская железная дорога регулярно проводит профилактические мероприятия по предупреждению травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, организуются совместные рейды с правоохранительными органами и разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

«Железная дорога — зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что железнодорожники присоединятся к профилактической акции «Безопасный транспорт».