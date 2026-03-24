Дело о взяточничестве бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода направили в суд

Следователи СК собрали доказательства вины Сергея Егорова, который обвиняется в получении денег за незаконную коммерцию.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ за получение должностным лицом взятки в значительном размере через посредника.

Следствие установило, что в 2025 году обвиняемый способствовал организации незаконной коммерческой деятельности на территории областного центра. За свои услуги он получил денежное вознаграждение, после чего был задержан сотрудниками регионального управления СК. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сам фигурант находится под домашним арестом.

Напомним, Сергей Егоров курировал в мэрии вопросы инвестиций, туризма и городского имущества с августа 2025 года. Громкое задержание первого вице-мэра в декабре прошлого года стало очередным коррупционным скандалом в городской администрации, заставив нижегородцев иронизировать над «небоевыми заслугами» муниципальных служащих и гадать, надолго ли задержится Сергей Андреевич в объективе правоохранительных органов.