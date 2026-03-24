МЧС назвало причины взрыва в доме в Гродненском районе

По информации спасателей, в результате ЧП пострадал мужчина, который доставлен в больницу для оказания помощи.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Вспышка газовоздушной смеси с последующим горением в двух квартирах на первом и втором этажах произошла в жилом доме в Гродненском районе, пострадал один человек, сообщили в МЧС Беларуси.

О взрыве в четырехквартирном доме в деревне Казимировка стало известно днем во вторник, 24 марта. На место были оперативно направлены расчеты МЧС, в населенный пункт выехал заместитель министра Анатолий Долголевец.

«Происшествие привело к обрушению плит перекрытия и стен в квартире на втором этаже с последующим загоранием. В результате инцидента травмирован мужчина, который госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как отметил старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского горотдела МЧС Денис Макаревич, спасатели проводили работы по тушению пожара, возникшему в результате взрыва, а также по поиску возможных пострадавших.

Он уточнил, что ликвидация последствий ЧП была осложнена вероятностью повторного обрушения, высокой температурой и задымлением в помещениях.

В момент взрыва в квартире, находящейся на первом этаже, находилась 12-летняя девочка, она не пострадала.

Уже состоялось заседание комиссии по ЧС при Гродненском райисполкоме, на котором рассматривались вопросы временного размещения жителей разрушенного дома.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.