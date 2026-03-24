В Прикамье возбудили уголовное дело из-за нападения стаи собак на ребёнка

Следственный отдел по городу Чайковскому возбудил уголовное дело из-за нападения стаи собак на ребёнка, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Видео произошедшего распространили в соцсетях — по данным краевой прокуратуры, сам инцидент произошёл 22 марта возле дома по адресу Мира, 2/4 в Чайковском. Стая собак напала на девочку, но ей удалось отогнать их. По предварительным данным следователей, ребёнок не пострадал.
Тем не менее в СК возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность». Сотрудники ведомства дадут оценку работе тех, кто ответственен за отлов безнадзорных животных в городе.
В прокуратуре Пермского края также сообщили о проведении проверки, а ход расследования дела поставили на контроль. Доклад об установленных следствием обстоятельств затребовал и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.