Двое рыбаков утонули на озерах Любимовское и Глубокое в Ленобласти

Двое мужчин утонули на озерах Любимовское и Глубокое в Ленобласти. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по 47 региону. По предварительным данным, погибшие были рыбаками. В первом случае в воде озера Любимовское нашли тело 60-летнего мужчины, который провалился под лед. Погибшего извлекли и передали полиции для опознания, следственных действий и передачи родственникам.
— Второй утонувший был в озере Глубокое, которое находится возле поселка Грибное в Выборгском районе. Очевидец рассказал, что мужчина у него на глазах провалился под лед. Тело также извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов, — передает издание.
В связи с трагедиями спасатели МЧС напоминают, что в конце марта лед особенно коварен, да и совсем не прочен. Выход на лед сейчас категорически запрещен. Только за последнюю неделю в Ленобласти утонули минимум семь человек.