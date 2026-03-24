Двое рыбаков утонули на озерах Любимовское и Глубокое в Ленобласти

Двое мужчин утонули на озерах Любимовское и Глубокое в Ленобласти. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по 47 региону. По предварительным данным, погибшие были рыбаками. В первом случае в воде озера Любимовское нашли тело 60-летнего мужчины, который провалился под лед. Погибшего извлекли и передали полиции для опознания, следственных действий и передачи родственникам.