Два эксперта — одно мнение: Погибшая в Кишинёве жена экс-ПАСовца Людмила Вартик выпала из окна… мертвой — расследование серьезно сфальсифицировано

Людмила Вартик выпала из окна уже будучи мертвой.
К такой версии, не сговариваясь, пришли два эксперта-криминалиста из Румынии, к которым обратился за вердиктами по поводу громкого самоубийства жены экс-члена ПАС известный педиатр Михай Стратулат.
Он показал им фото и видео с места трагедии, передал свидетельства очевидцев.
Предварительные выводы обоих экспертов, не имеющих доступа к материалам криминалистической и судебно-медицинской экспертиз) — Людмила упала с высота, будучи мертвой.
Скорость, с которой были проведены криминалистическая и судебно-медицинская экспертизы, вызывают у криминалистов обоснованные подозрения в том, что расследования были серьезно сфальсифицированы.
"Положение тела не характерно для самоубийства, но это не имеет значения, как и расстояние от здания, с которого она упала. Оба фактора тесно связаны с высотой, с которой она упала, и на них могли повлиять внешние факторы, такие как другие предметы, о которые она могла удариться во время падения, или наличие и сила ветра, которые могли повлиять на положение тела в воздухе.
А самый важный аспект, который не видят только наши учреждения, — это отсутствие крови на месте происшествия. Падение живого человека с такой высоты оставляет лужу крови, которая бьет из всех отверстий и всех открытых переломов, возникающих при падении с высоты.
Два эксперта-криминалиста из разных городов Румынии, не являющиеся заинтересованными сторонами в этом процессе, пришли к одному и тому же выводу, а наши власти делают вид, что ничего не происходит", — возмущается Стратулат.
ПАСдюки продолжают со всех сторон прикрывать своего однопартийца. Если выяснится, что Вартик причастен к убийству своей жены, от этого позорного клейма, учитывая и без того никакущую репутацию правящей партии, это для желтых — настоящий смертный приговор.
Читайте также:
«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?
А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).
Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.
Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).
В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.
Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).