15-летний под Волгоградом с особой жестокостью убил женщину

— Днем 10 марта подозреваемый незаконно проник в дом потерпевшей и, действуя с особой жестокостью, сначала попытался задушить хозяйку, затем избил ее подручными предметами. Подавив сопротивление, несовершеннолетний потребовал передать ему деньги, после чего нанес жертве множественные ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте, — сообщают в пресс-службе СК России. — После совершения преступления фигурант предпринял попытку скрыться.