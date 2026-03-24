Ребенок пострадал при детонации обломка дрона в Запорожской области

Ребенок 2015 года рождения был госпитализирован в хирургическое отделение Васильевской больницы после того, как в его руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Об этом сообщает глава Запорожской области Евгений Балицкий.
По данным главы региона, мальчик подобрал фрагмент дрона, который сдетонировал у него в руках. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
В связи с произошедшим Евгений Балицкий подчеркнул, что при обнаружении объектов, похожих на боеприпасы, снаряды от БПЛА или их обломки, категорически запрещается приближаться к ним, трогать или пытаться перемещать.
Губернатор призвал граждан в случае обнаружения таких предметов незамедлительно информировать правоохранительные органы, позвонив по номеру телефона 102.