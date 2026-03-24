Экс-вице-мэр Нижнего Новгорода предстанет перед судом по делу о взятке

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости на региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, Егорову инкриминируется получение взятки в значительном размере. Установлено, что в период с февраля по август 2025 года подозреваемый через посредника получил незаконное вознаграждение за способствование в организации коммерческой деятельности в Нижнем Новгороде.
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует агентство сообщение областного ГСУ СК России.
Егоров занимал пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с 2022 года, сменив Илью Штокмана. Последний был арестован 26 сентября 2022 года по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.