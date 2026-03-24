В Перми за год на 25% вырос незаконный оборот наркотиков

По сравнению с 2024 годом на улицах Перми на 29,8% снизилось количество погибших в ДТП. Во многом этому способствовала реализация проекта «Безопасный город». В его рамках установили 711 камер видеонаблюдения и провели более 150 профилактических мероприятий для предотвращения правонарушений.