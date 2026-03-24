В Перми за год на 25% вырос незаконный оборот наркотиков

В Перми перед депутатами гордумы отчитался начальник городского УМВД Вадим Стрижков. Главный полицейский города рассказал об уровне преступности в 2025 году.
По его словам, сотрудники ведомства не допустили массовых нарушений порядка и чрезвычайных ситуаций. По итогам года было зафиксировано значительное снижение числа серьезных преступлений. Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 11,7%. Эффективность раскрытия IT-преступлений увеличилась на 6,8%.
По сравнению с 2024 годом на улицах Перми на 29,8% снизилось количество погибших в ДТП. Во многом этому способствовала реализация проекта «Безопасный город». В его рамках установили 711 камер видеонаблюдения и провели более 150 профилактических мероприятий для предотвращения правонарушений.
Значительный рост отмечен в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2025 году совершено более 3 тыс. преступлений, что на 25,4% выше показателя предыдущего года. Из незаконного оборота полиция изъяла более 63 кг наркотических средств.