В Молдове гражданин Болгарии обвиняется в педофилии: Он годами насиловал мальчиков из Бендер и Софии — в уголовном деле 18 томов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) требует пожизненного срока для гражданина Болгарии, который под видом опеки и спортивных тренировок годами эксплуатировал детей. В ходе следствия выявлены факты изнасилования восьмилетнего мальчика в Бендерах и длительного удержания ребенка из Софии. В распоряжении правоохранителей оказались десятки тысяч файлов с детской порнографией и доказательства применения наркотиков. На имущество обвиняемого стоимостью более 4,5 миллиона леев наложен арест для выплаты компенсаций пострадавшим.