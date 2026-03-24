В Молдове гражданин Болгарии обвиняется в педофилии: Он годами насиловал мальчиков из Бендер и Софии — в уголовном деле 18 томов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) требует пожизненного срока для гражданина Болгарии, который под видом опеки и спортивных тренировок годами эксплуатировал детей. В ходе следствия выявлены факты изнасилования восьмилетнего мальчика в Бендерах и длительного удержания ребенка из Софии. В распоряжении правоохранителей оказались десятки тысяч файлов с детской порнографией и доказательства применения наркотиков. На имущество обвиняемого стоимостью более 4,5 миллиона леев наложен арест для выплаты компенсаций пострадавшим.
ПБОПОД завершила расследование уголовного дела в отношении 45-летнего гражданина Болгарии. Мужчина обвиняется в сексуальной эксплуатации восьмилетнего ребенка в Софии и изнасиловании еще одного мальчика того же возраста в городе Бендеры. В настоящее время обвиняемый находится под предварительным арестом в Кишиневе в ожидании приговора.
Согласно материалам дела, подсудимый начал преступную деятельность в Болгарии в 2020 году. Будучи бывшим учителем начальных классов, он вошел в доверие к ребенку из неблагополучной среды, обещая ему помощь. Позже, получив согласие отца на «лучшую жизнь» для сына, мужчина перевез мальчика в Республику Молдова, в город Бендеры. Там он арендовал квартиру и продолжил удерживать ребенка, подвергая его регулярному насилию.
В Бендерах обвиняемый представлялся тренером и обучал детей спорту. В июне 2025 года он пригласил одного из своих учеников остаться на ночь под предлогом проведения досуга. Следствие установило, что мужчина давал ребенку психотропные вещества, выдавая их за витамины, после чего совершил изнасилование. Весь процесс фиксировался на камеру.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более 1100 файлов с участием жертв и свыше 37 тысяч материалов с порнографическим содержанием, полученных из других источников. Также были обнаружены запрещенные психотропные препараты, которые обвиняемый хранил незаконно. ПБОПОД обвиняет мужчину по пяти статьям, включая торговлю детьми и изготовление порнографии. В деле собрано 18 томов на 200 страниц.
По запросу прокуроров суд сектора Чеканы наложил арест на имущество фигуранта в Болгарии на сумму свыше 4 500 000 леев. Эти активы будут использованы для возмещения морального ущерба пострадавшим после вынесения окончательного решения. Пострадавший ребенок из Болгарии сейчас находится под государственной защитой, ему оказывается необходимая психологическая и социальная помощь.
