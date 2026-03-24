Сельчанин под Воронежем получил срок за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Воронежской области вынесен приговор 62-летнему водителю, пытавшемуся «решить вопрос» с сотрудниками ГАИ. Семилукский районный суд признал Юрия Р. виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона 24 марта.
Как установлено в суде, в декабре 2025 года в рабочем поселке Латная мужчина на автомобиле «Лада Калина» был остановлен инспекторами ДПС. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, а находясь в служебной машине, попытался передать полицейскому 10 тысяч рублей за незаконное бездействие. Сотрудник Госавтоинспекции от взятки отказался.
С учетом позиции гособвинения суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.