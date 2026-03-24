Разбитые грузовиками дороги в Пермском крае привели к уголовному делу

Его возбудили по статье «Халатность».

Следователи возбудили дело из-за разбитых грузовиками дорог в Верещагинском муниципальном округе, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Поводом для уголовного дела послужили жалобы местных жителей в СМИ: по данным следствия, во время весеннего таяния снега по дорогам Верещагинского округа продолжали двигаться грузовые автомобили — в итоге земляное полотно оказалось непригодным для проезда. Невозможность движения транспорта сочли нарушением прав жителей округа.

Поскольку речь идёт о ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры, дело расследуется по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность». Следствие оценит действия (или бездействие) ответственных за дороги в округе должностных лиц.

Ранее стало известно, что по той же статье возбудили дело из-за нападения стаи собак на ребёнка в Чайковском.