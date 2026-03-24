ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области

Во вторник губернатор сообщал, что один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате удара ВСУ по курскому Хомутовскому району.
«Уточнённая информация по удару врага в Хомутовском районе: количество раненых увеличилось до 13 человек… Нацистам мало: в течение часа по территории “Велес-агро” был нанесён повторный удар. В результате атаки пострадали ещё семь человек», — написал Хинштейн в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще у одиннадцати ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.