В Волгоградской области подростка задержали за жестокое убийство односельчанки

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об убийстве 51-летней женщины, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об убийстве 51-летней женщины, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

В марте в одном из частных домов села Лозное обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями в области живота и спины, а также травмой головы.

По версии следствия, к совершению преступления причастен 15-летний местный житель. За несколько дней до убийства подросток спланировал нападение с целью хищения денег.

10 марта он незаконно проник в дом своей жертвы и сначала попытался задушить хозяйку, затем избил ее подручными предметами. Несовершеннолетний потребовал передать ему деньги, после чего несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Фигурант уголовного дела предпринял попытку скрыться, но вскоре был задержан.

Суд постановил заключить его под стражу.