За жестокое убийство ради денег задержан подросток-волгоградец

Уголовное дело по факту убийства возбуждено в Дубовском районе региона. Его фигурантом стал 15-летний подросток, которого заподозрили в жестокой расправе с 51-летней женщиной.
О происшествии стало известно 13 марта текущего года, когда в частном доме села Лозное было найдено тело жертвы. По данным судмедэкспертизы, на теле женщины было найдено множество колото-резаных ран на животе и на спине, а также травма головы.
В поисках подозреваемых оперативники вышли на 15-летнего местного жителя. По версии следователей, еще 10 марта он днем вломился в дом женщины и сначала пытался задушить ее, а потом начал избивать чем попало. От жертвы нападавший требовал деньги. Изрезав потерпевшую, фигурант попытался скрыться, но был задержан.
Суд отправил подозреваемого за решетку на время расследования, а следствие продолжает выяснять обстоятельства дела.
