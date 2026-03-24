Режим повышенной готовности ввели в центре Нижнего Новгорода

Режим повышенной готовности введён в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Решение связано с аварийным состоянием дома № 115 на улице Ильинской, который может представлять угрозу для людей. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.
Режим начал действовать с 26 февраля. Опасную зону определили в границах участка, где расположен дом. Территорию планируют оградить, чтобы исключить доступ посторонних.
Районной администрации поручено уведомить жителей и собственников, а также организовать постоянный контроль за состоянием здания. К работе подключат профильные службы и ведомства, которые будут следить за развитием ситуации. Отчёты о принятых мерах и ходе работ будут регулярно направляться в городскую диспетчерскую службу.