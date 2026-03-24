Сотрудница соцфонда в воронежских Лисках похитила 1,5 млн рублей на пособиях

В Воронежской области вынесен приговор 36-летней жительнице Лискинского района, которая являлась ведущим специалистом отделения Социального фонда России. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Используя служебное положение, она незаконно оформила пособия на семерых детей, причинив бюджету ущерб более 1,5 млн рублей. об этом 24 марта рассказали в прокуратуре области.
Как установлено в суде, преступления совершались в период с февраля 2023 года по июль 2025 года. Евгения Ф., занимавшая должность ведущего специалиста-эксперта отдела установления материнского (семейного) капитала, вносила ложные сведения об оформлении попечительства. На основании поддельных документов она получала социальные выплаты, которые фактически ей не полагались.
Всего за указанный период злоумышленнице удалось похитить более 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для выплат семьям с детьми, однако были противоправно присвоены.
Суд признал ее виновной по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), а также по п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов с целью облегчить совершение преступления).
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а также тот факт, что причиненный ущерб был полностью возмещен. В итоге экс-сотруднице соцфонда назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.