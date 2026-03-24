Хинштейн: До 13 выросло число пострадавших из-за атаки ВСУ в Курской области

До 13 увеличилось количество пострадавших в результате повторной атаки украинских боевиков по предприятию в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере МАХ.
«Уточненная информация по удару врага в Хомутовском районе: количество раненых увеличилось до 13 человек…», — написал губернатор.
По его словам, нацистам оказалось мало, и они в течение часа по территории «Велес-агро» нанесли повторный удар. В результате атаки боевиков ВСУ пострадали еще семь человек, уточнил Хинштейн.
Как писал сайт KP.RU, вечером 24 марта Александр Хинштейн рассказал о последствиях удара киевских боевиков по региону. Предварительно, один человек погиб, шестеро пострадали из-за атаки ВСУ в Хомутовском районе. Глава Курской области отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.